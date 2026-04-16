「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）弥生賞ディープ記念の覇者バステールは１５日、団野（レースは川田）がまたがって栗東ＣＷで単走追い。リズム重視の道中から、しまいは軽くアクションを確認。６Ｆ８４秒１−３７秒５−１１秒８で軽やかに駆け抜けた。斉藤崇師は「ふわふわするところはあったけど、目的に関してはしっかりできたと思う」とうなずいた。２戦目で未勝利戦を勝ち上がると、続く３戦目で重賞初Ｖ。初コンビを組