「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）共同通信杯３着から１冠目奪取を狙うロブチェンが１５日、栗東ＣＷで躍動した。自身の“必勝パターン”である併せ馬できっちりと先着フィニッシュ。２度目のＧ１制覇へ向けて視界は良好だ。Ｇ１覇者の意地にかけて−。共同通信杯３着から１冠目奪取を狙うロブチェンが、栗東ＣＷで“必勝パターン”の併せ馬を披露した。前を走るアート（３歳未勝利）を見る形から直線では外に進路を取るとグ