新星ドリブラーが常勝軍団復活へ救世主となるか――。Ｊ１川崎は１５日、川崎市内のグラウンドで公開練習を行った。今季から加入したＭＦ長璃喜（おさ・りゅうき＝１８）は昌平高２年時に全国高校総体（インターハイ）で同校初の優勝に大きく貢献。これまで世代別の代表にも選ばれ、高校ナンバーワンアタッカーとして鳴り物入りで加入した。そんな黄金ルーキーは、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のホーム鹿島戦（１２日）