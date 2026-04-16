ＤＤＴの男色ディーノ（４８）が?ハイブリッドレスラー?武知海青（２８＝ＤＤＴ／ＬＤＨ）の唇を射程に捉えた。ディーノはトーナメント戦「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ２０２６」１回戦（５月４日、後楽園で開幕）で武知との初対戦を控えている。ＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーで、れっきとした芸能人の武知と、リップロック（ディープキス）や男色クロー（急所攻撃）など、プ