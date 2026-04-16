?悪魔仮面?ケンドー・カシンが「エイオキクラッチ０１」（２０日、東京・新宿フェイス）での青木真也（４２）戦に向け意気込み？を語った。久々の取材に応じたカシンはまず、近況を「毎日毎日、何もしない休みを取っています」とヒマを持て余していると明かす。青森県内の高校で非常勤講師を務めていたが「前の高校はクビになって次は青森市内の高校に行くことになったんですよ」と報告。そして「本当は４月からでもう（授業が）