ソフトバンクは１５日の楽天戦（みずほペイペイ）に２―３で惜敗した。同点の８回に３番手・尾形崇斗投手（２６）が村林に２号ソロを浴び、これが決勝点に。２夜連続の１点差負けで連敗し、楽天とのゲーム差は「０・５」となった。最後は一発に屈したが、この２試合は楽天打線の足にもかき回された。７回には平良が盗塁失敗に終わった一方、続いて塁に出た中島がすかさずスチール。１４日の試合でも３盗塁を記録されるなど、リ