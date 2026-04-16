セクシー業界最大級の横領事件となる可能性も――。東京地裁で１５日、セクシー映像メーカー「株式会社ナチュ」（以下、ナチュ）が、同社の金を着服したとして当時取締役経理部長だった男性Ａ氏に対し、約５億円の損害賠償を求める訴訟の第２回口頭弁論が行われた。ナチュ関係者によると、帳簿上における被害額の総額は５億〜７億円あまりに上るという。業界で表面化した横領事件としては巨額だ。この日、Ａ氏は出廷せず答弁書