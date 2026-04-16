社民党の迷走が続いている。今月行われた社民党党首選で福島瑞穂氏が当選し、党首を続投することとなっていたが問題がぼっ発。党首選後の記者会見で対立候補だった大椿裕子元参院議員の発言を封じたことで社民党が批判される事態となっていた。今月下旬の党大会を前に結束が求められているが…。１５日に党首として定例の記者会見を行った福島氏は、改めて発言封印会見の仕切りについて、「（会見の仕切りは）党首選挙実施本部