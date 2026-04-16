春らしいすっきりとしたヘアスタイルにアップデートしたくなったら、襟足をタイトに絞ったショートボブを試してみては？ ボブの丸みを残しつつショートの軽やかさを加えることで、上品で今っぽくシュッとした印象をまとえるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、最旬のショートボブをご紹介します。 ショートが苦手な人にも◎ ボブっぽショートボブ ショート