昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の3月20日放送回では、前回に続いてBOROさんがゲスト出演。これまでの音楽・芸能生活や2年4か月ぶり25枚目のニューアルバム『NO LIMIT!』について、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）、橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）と語り合