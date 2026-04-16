世界文化遺産・仁和寺（京都市右京区・真言宗御室派総本山）の御室桜の枝から抽出した染料を利用し、ストールやハンカチなどを桜色に染め上げるプロジェクト『御室桜染（おむろさくらぞめ）』がスタートした。桜の枝から淡い桜色だけでなく、薄いピンクや鮮やかなオレンジ、グレーなど多様な色を引き出すことができる草木染めで、売り上げの一部は御室桜の保存に活用される。仁和寺・白書院で展示・即売されているストール〈20