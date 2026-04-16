結成１６年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」。１８日に開催されるファイナリスト８組が決まる大一番「ノックアウトステージ１６→８」を控え、注目を集めているが、最終決戦「グランプリファイナル」の放送が５月１６日に決定した。午後６時半から１１時１０分まで、完全生放送される。（※一部地域では放送時間が異なる）そして、２４、２５年に引き続