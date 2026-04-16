例年１１月第１週の日曜日に開催されている全日本大学駅伝（名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）が来年以降、１週間、繰り下がり、１１月第２週の日曜日開催に変更する案が検討されていることが１５日、分かった。主催する日本学生陸上競技連合理事会（昨年１２月）の議事録が公開されており、その中で「三重陸協から高校駅伝の関係で１週間、後ろ倒しにできないかというお願いがあった。熱中症のリスクも軽減できる