世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥との東京ドーム決戦に向け、米国ロサンゼルスで強化合宿中の世界３階級制覇王者・中谷潤人が１５日までにスポーツ報知などのリモート取材に応じ、最高の仕上がりをアピールした。井上の万能性に対抗するため、週４日の実戦練習に加え、体に１０キロのおもりを着けた全力シャドーボクシングでスピードと体幹を強化。打倒モンスターへの手応えを口にした。××