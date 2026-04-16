◆ファーム・リーグハヤテ１―３巨人＝５回裏終了時降雨コールド＝（１５日・静岡）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１５日、走攻守で存在感を示し順調な回復ぶりをアピールした。ファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）に「２番・二塁」で出場。初回１死の第１打席で左前打を放ち出塁すると、続く石塚の３球目に二盗を試み、捕逸の間に一気に三塁へ。藤井の中犠飛で先制のホームを踏んだ。第２打席でも中堅フェンスを直撃する二