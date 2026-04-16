◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、ダート１２００メートル、良）第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３が１５日、大井競馬場のダート１２００メートルで１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）で争われ、２番人気のドラゴンウェルズ（戸崎）が最内枠から先行して押し切りＶ。３連勝で重賞初制覇を決めた。初めての地方の砂、ナイターを克服してつかんだタイトル。戸崎は２０１３年のラブミーチャン（