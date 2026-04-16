元ＨＫＴ４８で女優の矢吹奈子（２４）が、放送中のテレビ東京系連続ドラマ「サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜」（水曜・深夜１時）のサレ妻（配偶者に不倫される妻）役で新境地を見せている。水崎綾女（３６）、篠田麻里子（４０）とトリプル主演となる同作は、学生時代の親友３人が再会し、不倫夫への復讐を企てていくストーリー。矢吹演じる麗奈は、“玉のこし婚”した経営者の夫（高松アロハ）に多くの