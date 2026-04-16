米男子プロバスケットリーグＮＢＡレイカーズの八村塁が１６日、オンラインで取材に応じた。１８日（日本時間１９日）から５年連続５度目のプレーオフ（ＰＯ）に参戦。初戦のロケッツ戦を前に「ハイレベルなバスケをしたい。経験を積んできて、フォーカスのディテールが大事かわかっている。そこを意識しながらアグレッシブにやれたら」と意気込みを語った。レイカーズに移籍した２２〜２３年シーズンは西カンファレンス決勝まで