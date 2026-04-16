ロック・EDM系アイドルグループ「Call to Answer」（コール トゥ アンサー）が15日までに公式Xを更新。プロデューサーの解任とグループ解散を報告した。【写真】プロデューサー名も記載…解任とグループも解散を報告したCall to Answerプロデューサーについて「重大な契約違反が判明したため、解任いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「それに伴い、Call to Answerとしての活動の継続が困難であると判断いたしまし