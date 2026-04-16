タレントのほしのあき（49）が15日までに自身のインスタグラムを更新。愛娘とのアフタヌーンティーを楽しんだとともに、抜群のスタイルを披露した。ほしのは先日誕生日を迎えた愛娘を祝し、都内のカフェを訪問。桜の装飾で彩られた店内の様子や、スイーツを撮影した動画を投稿し「桜×シマエナガがテーマのアフタヌーンティーだったので、お団子やケーキにシマナガがハート食べるのが勿体無いくらいかわいかったよ」とつづった。