ガールズグループHANAが15日、インスタグラムのストーリーズ機能を更新。6月17日、愛知県IGアリーナで開催される、ジャネット・ジャクソン（59）の来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」にスペシャルゲストとして出演することを報告した。HANAは同公演にオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露することが発表されている。