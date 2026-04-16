フリーアナウンサーの道岡桃子（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。司会の仕事をしたことを報告した。道岡アナは「上場企業さんの決算説明会の司会でした!好決算で嬉しくなります!ありがとうございました」と感謝を伝え、近影をアップ。清楚（せいそ）なノースリーブ白ワンピース姿を着用しており、美ワキをちらりとのぞかせている。また、ワンピースの上にジャケットを羽織った姿も公開した。この投稿にフォロワーからは「