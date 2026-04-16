女優で歌手の池田エライザ（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。オフィシャルグッズを公開した。「ELAIZA LIVE 2026“GENTLE”オフィシャルグッズの事前販売スタート」と題し、自身の公式グッズを紹介。黒のパーカや、胸の部分に自身の写真がデザインされた2種類のTシャツなどを着用した写真や動画をアップし「グッズに合わせてお洒落したい派が多いので、今回も事前販売アリにしましたライブに間に合わせるために19日まで