フリーアナウンサー今井友理恵（32）が15日までにインスタグラムを更新。7人組ヒップホップグループ「XG」のライブを鑑賞したことを報告した。今井アナは「2月のKアリで初参戦してすっかりハマり追加公演は早速アプグレ申し込んで当選」と報告し、当日のコーディネート披露した。今井アナはスリットの入ったマイクロミニワンピに、網タイツを着用。デコルテや美脚を大胆に露出させた華やかなコーディネートを見せている。この投