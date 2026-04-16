巨人の若手選手は見てて歯がゆい。レギュラーを取るチャンスが目の前に転がっているのに、つかみきれない選手が多すぎる。１５日に抹消された中山にしてもそうだ。１４日の阪神戦では結果を欲しがりすぎて、当てにいくスイングで、ボールを振らされていた。下半身をどっしりして、自分のスイングで空振りしていれば同じ結果でも首脳陣の評価は違っていたはずだ。今のチーム状況なら特に外野は、２割６分ぐらいを打てて、守れて