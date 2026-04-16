9人組ガールズグループTWICEのSANA（サナ、29）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「久しぶりのポニー」とつづり、ロングヘアもポニーテールに束ねたファッションコーディネートを公開。白いノースリーブシャツの脇腹付近で結び、鍛え上げた細身のくびれがあらわとなったパンツルックや、透け感のある銀色のトップスから鎖骨があらわとなるショット、ステージ脇で茶色のミニスカ×ロングブーツ姿