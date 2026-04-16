◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ9-7日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)9得点を挙げ日本ハムに勝利したロッテのサブロー監督が打線組み替えの意図、投手起用の意図について説明しました。この日はロッテの1番2番が躍動、1番の藤原恭大選手が3安打2打点、2番の西川史礁選手が3ランを放つなど4安打5打点の活躍を見せました。サブロー監督は「日頃の鬱憤が今日で晴れたかなという感じです」とコメント。前日から1番と2番の打順を入れ