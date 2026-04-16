石川県珠洲市役所で業務主任の門前修さん（手前）と話す熊本市職員の後藤升郎さん＝14日2024年元日の能登半島地震や同9月の豪雨で大きな被害が出た石川県珠洲市の市役所で、熊本市職員の後藤升郎さん（57）が応援派遣職員として復興に尽力している。10年前の熊本地震で被災した経験から「あの時の恩を返したい」と志願し、24年5月から働く。本年度も残ることを決めた。環境建設課環境係で災害ごみの管理などを担う。係の9人中7