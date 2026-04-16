トヨタ「ヤリスクロス」サイズの新型「“ちいさな”四駆SUV」公開！2026年3月5日、ステランティスジャパンは「Avenger 4xe Hybrid（アベンジャー フォー バイ イー ハイブリッド）」「4xe Hybrid」を発表しました。日本初のジープの四輪駆動ハイブリッドモデルの登場に、ユーザーからの関心の声が高まっています。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“ちいさな”四駆SUV」です！ 画像で見る（70枚）「アベンジャー」は、ジ