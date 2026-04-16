元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアのオフショットを投稿した。「ヤングマガジンさん表紙です」と報告した。たわわなバストが際立つ、赤と白の奇抜なデザインのビキニ水着姿をアップ。「宮古島に行ってきたよ〜赤の衣装が目印ですぜひゲットしてね」と沖縄・宮古島の海を背に、笑顔でピースサインを送るショットも公開した。ファンやフォロワーからも「えっぐ