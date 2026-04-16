NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4823.60（-26.50-0.55%） 金６月限は反落。時間外取引では、米国とイランの停戦協議再開見通しが支援要因になったが、利食い売りが出て上げ一服となった。欧州時間に入ると、軟調となった。日中取引では、ドル安を受けて押し目を買われたが、利食い売りが出て上げ一服となった。 MINKABU PRESS