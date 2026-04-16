NY株式15日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均48463.72（-72.27-0.15%） S＆P5007022.95（+55.57+0.80%） ナスダック24016.02（+376.94+1.59%） CME日経平均先物58600（大証終比：+240+0.41%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安となったものの、ＩＴ・ハイテク株への買いは続き、ナスダックは大幅高。ダウ平均については、産業株の下げが指数を圧迫。カナダのレジャー