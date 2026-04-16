NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝91.29（+0.01+0.01%） イラン戦争を巡って、トランプ米大統領が「戦争はまもなく終わると思う」と述べたほか、目先のイランとの再協議について言及していることが相場を圧迫した反面、イラン外務省のバガエイ報道官が「米国との新たな協議、具体的な日程の設定ない」と発言し、下値は限られた。同報道官は「核濃縮の水準や種類は交渉可能」とも発言し、ウラン濃縮の一時停止を巡