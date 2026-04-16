米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 3.757（+0.012） 米10年債4.278（+0.030） 米30年債4.892（+0.031） 期待インフレ率2.401（+0.018） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン紛争を受けた中東での供給制約により原油価格が高止まりしており、インフレ懸念が根強い。 ２月末の米国による対イラン攻撃以降、原油価格は約３０％上昇し、