NBAレイカーズの八村塁（28）が15日（日本時間16日）、グローバルメディア向けのオンライン取材に応じた。西カンファレンス4位のレイカーズは18日（同19日）に開幕する西プレーオフ1回戦で同5位のロケッツと対戦する。4季連続でプレーオフに駒を進めたレイカーズはケガ人が続出する状況となっているが「ケガは仕方ない。待ってくれない。そういうときにチーム力が分かる」とし「僕の役割ももっとボールが回って、タッチが入っ