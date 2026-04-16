桜花賞3着ジッピーチューン（林）は回復具合を見極めてオークス（5月24日、東京）を視野。社台グループオーナーズが発表。同5着アランカール（斉藤崇）も近日中にノーザンファームしがらきへ放牧に出され、オークスに向けて調整していく。キャロットクラブが発表。ニュージーランドTを制したレザベーション（牡＝松下）は原とのコンビ継続でNHKマイルC（5月10日、東京）、同4着ディールメーカー（牡＝大和田）も同レースに登