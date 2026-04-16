◇ア・リーグレッドソックス9―5ツインズ（2026年4月15日ミネアポリス）レッドソックスの吉田正尚外野手(32)は15日(日本時間16日)、ミネアポリスでのツインズ戦に「3番・DH」で2試合連続で先発出場し、5打数1安打1打点だった。打率は・286。試合は13安打で9得点のレッドソックスが9―5で勝ち、連敗を2で止めた。初回の第1打席は1死一塁で、左翼への二塁打を放ち好機を広げた。3回の2打席目は無死満塁で打席に入り二塁