日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は美浦取材班の高木翔平（35）が担当。皐月賞にグリーンエナジー、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーの3頭を出走させる上原佑紀調教師（36）に決戦前の思いを聞いた。上原佑師はJRAで開業済みの調教師では2番目に若い36歳。それでも地に足が着いた立ち居振る舞いには風格すら感じさせる。「今は凄く競馬が