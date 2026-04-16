22年シンザン記念を制したマテンロウオリオン（牡7＝昆、父ダイワメジャー）が15日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は阪神競馬場で乗馬になる予定。通算33戦2勝、4日のダービー卿CT15着がラストラン。