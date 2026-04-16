◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）開幕17試合目で“不動の2番”から1番起用となったロッテ・藤原が3安打3得点と、リードオフマンの役割を果たした。初回に中前打で出塁して先制のホームを踏むと、3回は無死一塁から遊撃内野安打でつなぎ、西川の同点3ランを演出。4回には2死二、三塁から決勝の右前2点適時打を放ち「2死だったので、後ろに凄い打者（西川）がいますけど、自分で決めたろという