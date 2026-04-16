■ジェイドＧ 2,034円(+400円、+24.5％) ストップ高 ジェイドグループ [東証Ｇ]がストップ高。同社は4月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年2月期の連結経常利益は前の期比65.1％増の25.6億円に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新したことが好感されたようだ。4期連続増収となった。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 ■ゼンムテック 2,962円(+500円、+20.3％) ストップ高 Ｚｅｎｍ