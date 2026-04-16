阪神戦が雨のため中止となる中、巨人のドラフト4位・皆川が初めて1軍に合流した。16日にも出場選手登録される見込みで「いつ呼ばれてもいい準備はしてたので、うれしい気持ちと、やってやろうっていう気持ちです」と意気込みを語った。即戦力外野手として期待され、春季キャンプは1軍で完走した。しかし、オープン戦は打率・214と苦しみ、開幕直前に2軍に降格。ファーム・リーグでは12試合で打率・261だが状態の良さを買われて