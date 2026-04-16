◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）深谷篤球審が、ロッテ―日本ハム戦の初回にケガで交代した。ロッテ・寺地が二ゴロを打った際に折れたバットが後ろに飛び、右腕に当たった。代わって、一塁塁審の牧田匡平審判員が球審を務めた。深谷審判員は、球審を務めた3日の西武―楽天戦でも、西武の攻撃中にファウルの打球が左手を直撃して途中交代。今月2度目のアクシデントとなった。