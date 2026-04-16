◇MLB パドレス4-1マリナーズ(日本時間15日、ペトコ・パーク)パドレスのメイソン・ミラー投手が今季5セーブ目をあげ勝利に貢献しました。9日から3連投をしていたミラー投手はこの日は4日ぶりの登板、3点リードの9回から登板すると、先頭をスライダーでライトフライ、2人目はこの日の最速164キロをマーク。最後はスライダーで空振り三振に取ると、3人目は162キロのストレートでセカンドゴロとし無失点。チームの6連勝に貢献しました