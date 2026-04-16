ヤンキース相手に2戦連発米大リーグ・エンゼルスのマイク・トラウト外野手は今季ここまで5本塁打、OPS.896と復活に向けて好調を維持している。リーグMVP3度のスーパースターに対し、米名物コメンテーターが「トレードを要求することはできないか？」と懇願。米記者からは「トラウトが好調かどうか見分ける最良の方法だ」と皮肉交じりに伝えている。トラウトは13日（日本時間14日）の敵地ヤンキース戦で5打数2安打2本塁打5打点