◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人の阿部慎之助監督（４７）が１５日、ボビー・ダルベック内野手（３０）と浦田俊輔内野手（２３）に打撃の熱血指導を行った。この日は阪神戦（甲子園）が雨天中止になり、室内で調整。状態が下降気味の両選手に、自ら打撃投手も務めて助言した。練習開始直後、まずはダルベックが入塾した。ネットで仕切られた一角でマンツーマンのレッスンがスタート。指揮