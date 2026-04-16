◆米大リーグツインズ５―９レッドソックス（１５日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が、敵地のツインズ戦に「３番・ＤＨ」で２試合連続先発出場し５打数１安打１打点。出場５試合連続安打で打率は２割８分６厘となった。この日は２０世紀初の黒人選手としての功績を称えるＪ・ロビンソン・デーとして全選手が背番号「４２」を着けてプレー。吉田は１回に先発右腕ウッズリ