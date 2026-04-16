プロレスのドラディションは１５日、都内で、５月２２日の後楽園ホール大会の会見を開いた。藤波辰爾（７２）はメインイベントで新日本の極悪集団「ハウス・オブ・トーチャー」の成田蓮（２８）と一騎打ちで激突するが、同席するはずだった成田が無断でボイコット。「マジ？」と絶句し「（新日本時代の）懐かしい怒りがメラメラときている。僕は一番こういうのが嫌なので。自分も（怒りが）動きや態度に出るだろうし、（体を）