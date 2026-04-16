サノノグレーターは坂路を力強く登坂。前走スプリングS（5着）からコンビを組む田辺を背にグングンと加速した。タイムは馬なりで4F54秒6〜1F12秒9をマーク。尾形師は「今日はいい感じで走れていました。ついやりたくなるけど、やりすぎないようにした。馬のリズムで走れていました」と評価した。皐月賞と同舞台の葉牡丹賞でレコードVを決めた地力は侮れない。