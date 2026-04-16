牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」の水曜追いが15日、東西トレセンで行われた。スプリングS4着のサウンドムーブは団野が騎乗し、CWコースで意欲的な3頭併せ。直線は先行した僚馬2頭の内から併せる形で、頭差グイッと前に出た。時計は6F84秒9〜1F11秒4。斉藤崇師は「先週より走っている時のバランスが良かった。しっかり（姿勢が）起きた中で反応も良かった」と進化を確認。「機動力があり、そつなくレースができる。中山